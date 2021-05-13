Москва, , 17:03 — REGNUM Арбитр Кирилл Левников назначен главным арбитром на центральный матч заключительного 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу «Динамо» — ЦСКА. Об этом 13 мая сообщили на сайте Российского Футбольного Союза (РФС). Московское дерби состоится 16 мая и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Матч первого круга ЦСКА — «Динамо» завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «армейцев» отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. Единственный мяч «Динамо» на 57-й минуте забил Никола Моро.

На данный момент после 29-ти сыгранных туров московский ЦСКА с 50-ю набранными очками идет на шестой позиции. «Динамо» с 47-ю баллами расположился строчкой ниже.