Москва, , 17:06 — REGNUM Продюсер Максим Фадеев прокомментировал слова блогера Андрея Петрова. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, где сравнивает блогера с животным.

В начале своего ролика Фадеев добавил посты Петрова из его Instagram-аккаунта, чтобы подписчики понимали, что именно возмутило продюсера. «Это невоспитанное животное, с отсутствием полных внутренних кодов, принципов и жизненных ориентиров», — говорит Фадеев о блогере в своём видео. В подписи к ролику он добавил, что Андрей Петров «получен в результате скрещивания козла обыкновенного с деревенским дятлом».

Ранее Андрей Петров в своём Instagram-аккаунте опубликовал серию историй. «Я соболезную погибшим, семьям погибших. Что там ещё обычно говорят, когда соболезнуют?» — говорил в одном из роликов блогер, после этого добавив, что он «тоже чей-то ребенок», и он тоже «погиб после двух рюмок текилы».

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