Москва, , 17:03 — REGNUM Изменение ключевой ставки не способно оказать существенного влияния на рост инфляции в России. Об этом 13 мая заявил руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда Центральный банк с помощью ставки стремится ограничить инфляцию, он в общем то не может подавить, потому что у нее не связанный с монетарными факторами характер», — сказал эксперт.

С другой стороны, повышение ключевой ставки ограничивает возможности для экономического роста.

«Вывод такой: современная политика наших денежных властей не способствует экономическому росту и сдерживанию инфляции. Поэтому важно вернуться к управляемому курсу рубля», — заявил Бажан.

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