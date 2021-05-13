Елец, Липецкая область, , 17:00 — REGNUM В Ельце проводится доследственная проверка информации СМИ о видеозаписи, на которой несколько человек избивают мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице 9 Декабря в Ельце. На кадрах видеозаписи зафиксирован конфликт нескольких мужчин, в результате которого одному из них нанесены множественные удары, в том числе по голове.

«Свидетелем произошедшего стал сотрудник полиции, на законное требование которого о прекращении противоправных действий, участники конфликта не отреагировали», говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и ищут участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, который находился на месте происшествия.

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