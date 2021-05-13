Вашингтон, , 17:28 — REGNUM

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Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи сообщил телеканалу CBS утром 13 мая, что вакцинированные от COVID-19 граждане могут не носить маски.

«Мы обязаны сделать этот переход. Если вы вакцинированы, вам не обязательно носить маски на улице. Было бы крайне необычно, если бы вы оказались в полностью переполненном помещении, где люди буквально падают друг на друга, тогда бы стоило надеть маску. Но в любой другой ситуации, если вы вакцинированы и вы с наружи, отложите маску. Вам не нужно ее носить», — приводит телеканал слова Фаучи.

Напомним, вопрос ношения маски в США еще в ноябре являлся предметом острых споров. Большинство демократических штатов требовали обязательного ношения маски не только в помещении, но и в общественных местах, даже в парках. Многие университеты в регионе Новой Англии осенью ввели новые требования, требуя от студентов носить маски на всей территории кампуса, даже если по близости нет людей.