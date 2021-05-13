Лондон, , 16:58 — REGNUM Team17 назвала дату релиза симулятора жизни Hokko Life. Игра выйдет в раннем доступе Steam 2 июня 2021 года, сообщалось на YouTube-канале студии.

Издатели проекта также опубликовали новый геймплейный трейлер проекта. В нём показано, как персонаж игрока обустраивается в небольшом городке, населённом антропоморфными животными.

Релиз Hokko Life ожидается только на PC. Игра будет доступна в сервисе Steam.

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