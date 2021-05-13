Киев, , 16:58 — REGNUM На Украине использовали почти всю вакцину — индийскую реплику AstraZeneca под названием Covishield.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минздрава, обнародованном 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что вакцина закончилась в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

В сообщении отмечается, что вакцинация первой дозой в пунктах прививок в этих регионах возобновится после получения новой партии вакцины.

Сейчас мобильные бригады медиков вакцинируют, работников медучреждений, пожилых людей и персонал специализированных интернатов препаратами Sinovac (CoronaVac) и Pfizer.

Напомним, что в феврале Украина закупила 500 тысяч доз вакцины Covishield, однако потом Индия приостановила действие этого контракта. В апреле Украина получила 367 тысяч вакцин южнокорейской реплики AstraZeneca — власти настаивают, что она полностью совместима с индийской и второй укол можно сделать этим препаратом. Всего с начала кампании первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 901 105 человек, две дозы — менее 4 тыс. человек. Также Украина получила 1,2 миллиона доз вакцины китайской компании Sinovac.