Москва, , 16:56 — REGNUM Не следует ждать односторонних уступок России в вопросах Договора по открытому небу (ДОН), заявила 13 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что новое обсуждение взаимных озабоченностей в этой сфере станет возможным только после возвращения США в этот договор.

«Мы в принципе готовы заниматься всеми взаимными озабоченностями в комплексе, но такое практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор. Односторонних уступок от России ждать не следует», — сказала Мария Захарова.

Всем заинтересованным в сохранении ДОН сателлитам Вашингтона рекомендуется начать с его убеждения вернуться в договор, отметила Захарова.

«Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающий интересам европейской безопасности предыдущей администрации США», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что российские внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу близки к завершению.

Напомним, Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные облеты любых территорий друг друга для контроля за военной деятельностью.

В мае 2020 года США запустили процедуру одностороннего выхода из ДОН.

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