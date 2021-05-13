Орел, , 16:54 — REGNUM Каменный забор обрушился на восьмилетнюю девочку в Орле 13 мая, в результате ребёнок получил травмы. По данному факту следственными органами на основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Предварительно установлено, что 13 мая около 08:00 на улице Карачевская Орла произошло обрушение каменного забора, проходившая в этот момент мимо восьмилетняя девочка получила травму.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Заводского района Орла. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, ответственными за содержание указанного ограждения, прокуратура направила материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. На основании материалов СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность». Расследование дела взято на контроль в прокуратуре области.