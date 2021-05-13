Нейпьидо, , 16:54 — REGNUM Одни представители буддийского монашества Мьянмы осуждают военный переворот, который произошёл в феврале 2021 года, другие — оправдывают и восхваляют, сообщает Agence France-Presse.

Агентство приводит высказывания нескольких представителей духовенства Мьянмы. Часть из них традиционно выступает против власти военных.

Так, Шве Ох Саядо, кочующий из одного монастыря в другой, пытаясь избежать ареста, сказал: «Я готов отказаться от своего драгоценного монашества и вместе с народом принять участие в революции».

Отмечается, что аресты среди монахов — не редкость: новые власти Мьянмы выслеживают противников режима.

Несмотря на это, внутри духовенства есть жёсткая провоенная фракция. Эти люди называют захвативших власть военных защитниками идентичности буддийского большинства от предполагаемой угрозы исламской экспансии.

Так, монах Пармаукха, ранее попадавший под арест за разжигание ненависти к мусульманскому меньшинству рохинджа, сказал, что политика оппозиционной «Национальной лиги за демократию» и её лидера Аун Сан Су Чжи привела бы к «исчезновению нашей религии, этнической принадлежности и всей страны».

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