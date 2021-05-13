Москва, , 17:01 — REGNUM Отбывающий наказание в виде лишения свободы Владимир Барсуков (Кумарин) отсудил у Следственного комитета РФ 130 тыс. рублей за волокиту в расследовании убийств, совершенных в 2000 году. Решением Московского городского суда истец всё равно остался недоволен и будет его обжаловать. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Константин Кузьминых.

Поводом для обращения в суд Барсукова, прозванного ранее «ночным губернатором Петербурга», послужило расследование уголовного дела об убийствах людей в 2000-х годах. Тогда были убиты члены «тамбовского сообщества» Георгий Поздняков и Ян Гуревский, которых Барсуков называет своими товарищами. Обвинение по данному делу было предъявлено Барсукову в 2008 году и до сих пор расследуется.

«Волокита тянется с 21 октября 2008 года, то есть 12 лет семь месяцев и 23 дня, а присудили всего 130 тысяч рублей, ходя в исковом заявлении было указано 1,5 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнил адвокат, решение будет обжаловано в части суммы, потому что принятое Мосгорсудом решение, по мнению истца, несоизмеримо его требованиям.

Напомним, прозванный «ночным губернатором» Петербурга Владимир Барсуков (прежняя фамилия — Кумарин) весной 2019 года был приговорен к 24 годам лишения свободы. Такой срок он получил по обвинению в создании преступного сообщества — «Тамбовской группировки», члены которой совершали тяжкие и особо тяжкие преступления как в городе на Неве, так и за его пределами.

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В июне 2019 года горсуд Санкт-Петербурга смягчил приговор на полгода по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты Барсукова. Осужденный проведет за решеткой в общей сложности 23 года и 6 месяцев, если не будет освобожден по УДО. Барсуков находится под стражей с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения.

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