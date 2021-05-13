Ньюпорт-Бич, США, , 16:53 — REGNUM Студия inXile Entertainment намекнула, что её новым проектом станет шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Об этом 13 мая сообщает портал Shazoo.

В Twitter-аккаунте Xbox появилось шуточное сообщение, в котором геймерам предлагают узнать, в какие игры они будут играть в будущем. В комментариях к записи появилось сообщение от inXile Entertainment — студия уверяет, что ей «выпала» следующая смесь жанров: «Новая игра + шутер от первого лица + ролевая игра».

Напомним, последним проектом inXile Entertainment стала Wasteland 3. Сейчас студия трудится одновременно над двумя играми.

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