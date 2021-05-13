Тюмень, 13 мая, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Тюмени выявлена несанкционированная свалка отходов в районе улиц Камышинской и Перекопской, в логу реки Тюменки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области Свалка в логу Тюменки

Информация о свалке появилась в социальных сетях. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выехали на место. Информация подтвердилась.

На данный момент организована проверка по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования.