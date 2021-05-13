Бишкек, , 16:51 — REGNUM Власти Китая планируют выделить правительству Киргизии грант в размере 350 млн юаней (более 4 млрд рублей) для поддержки экономики. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел двух стран, состоявшейся в городе Сиане, передает киргизский МИД.

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Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И сообщил своему киргизскому коллеге Руслану Казакбаеву о том, что правительство КНР решило не начислять дополнительную плату за отсрочку платежей по госдолгу Киргизии перед Китаем.

Также он отметил, что республика получит в качестве гуманитарной помощи еще 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса.

По словам руководителя китайского МИДа, в скором времени правительство Китая намерено рассмотреть вопрос об оказании продовольственной помощи Киргизии.