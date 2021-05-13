Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в проекте участвуют 54 муниципалитета Свердловской области, жители которых выбирают проекты преобразования общественных территорий — набережных, парков, скверов, сообщает областной департамент информполитики.

Онлайн-голосование проходит до 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru. С 26 апреля во всех городах-участниках проекта работают волонтёры, которые рассказывают горожанам о том, как сделать выбор, а при необходимости помогают зарегистрироваться на портале и оставить свой голос.

Евгений Куйвашев встретил волонтёров в сквере имени А.С.Попова. Ребята рассказали, что проголосовать можно за любой проект в Свердловской области, но глава региона решил, что, как житель уральской столицы, будет выбирать дизайн одного из парков в Екатеринбурге — Преображенского парка в Академическом или Солнечных аллеи в Солнечном. На чём Евгений Куйвашев остановил свой выбор, он признаваться не стал, но призвал уральцев принять участие в проекте.

«Сквер, в котором мы находимся, появился еще в конце 19 века. Сегодня это историческое место, одна из визитных карточек города. И мы, выбирая сегодня дизайн-проекты благоустройства, сами творим историю. В этих парках, скверах, по этим набережным, которые преобразятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», будут гулять наши дети, внуки», — сказал губернатор.

Он добавил, что именно те проекты, которые люди выберут сами, получат бюджетное финансирование и будут реализованы.

Вместе с Евгением Куйвашевым сегодня проголосовали прохожие, гулявшие по центру города. Статистика показывает, что уральцы активно участвуют в проекте. По данным Минстроя, на середину дня 13 мая в Свердловской области выбрали понравившийся дизайн-проект уже почти 420 тысяч человек.