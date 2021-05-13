13 мая 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине обсудили подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, в соответствии с которым регулятору в сфере энергетики предоставляются полномочия ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 18:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий полномочия регулятору в сфере энергетики ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии, сообщили 13 мая в пресс-службе Верховной рады. На сайте президента отмечается, что закон «обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time, а также читатели страницы канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Были те, кто утверждает, что этот закон никак не отразится на цене на электроэнергию. Другие, наоборот, отметили, что электроэнергия может подорожать, если будут закрыты на ремонт украинские ТЭС и АЭС.

«Свет еще больше подорожает…» — считает Rusk.

«Ерунда. Э/э с 2015 [года] практически не закупаем, за исключением отдельных ситуаций. Последняя закупка э/э была связана с ремонтом на двух ТЭС. Прошлой весной, наоборот, был профицит украинской э/э. И импорт э/э из РФ/РБ мизерный, он не покрывает и 5% потребления Украины и уж точно не влияет на цену. А экспортируем мы в 2 раза больше, это к слову», — ответил Egor на реплику Rusk.

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«Продавать меньше не станем — договора, штрафы, неустойки, а дефицит в стране будут регулировать ценой и веерными отключениями. Число приборов в каждом доме резко возросло, а ТЭЦ и АЭС закрывают. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов [владеющий холдингом «ДТЭК Энерго»] рулит. Поинтересуйтесь, сколько блоков остановили за 7 лет, не достроили, это же самая дешёвая энергия, хотя и экологически преступная, а ещё господин запретил покупать у России ядерное топливо, а АЭС на бывшем пространстве строились именно под российские стержни. Так что не за горами покращення (улучшения. — О. П.)…» — добавила Мила.

Южно-Украинская АЭС Вальдимар

«Расчехляем кошельки для Ахметова», — пишет Дмитрий С.

«Есть общий «энергетический котел», состоящий из дешевой атомной и гидро [электроэнергии], чуть дороже российской и белорусской, еще дороже ахметовская тепловая и еще более дорогая — зеленая. Убираем российскую, ставим на ремонт атомные станции — и вуаля: приходится покупать самую дорогую — ахметовскую и зеленую [электроэнергию]. Вот и всё», — пояснил Дмитрий С.

«Вот тварь, ещё и в темноту нас хочет погрузить», — добавил Boris.

«Цены будут рыночно-европейские», — отметил Vitaliy Sh.

«Синхронизацию уровня жизни с ЕС он не хочет сделать?» — задается вопросом Natali S.

«Походу, Блинкин не зря приезжал», — отметил dima Ff.

«Скоро воздух запретят, потому как из России дует», — написал Николай.

«С Европой ещё не срослось, а уже указы пишут?! И что за него голосовало?» — спросил Сергей Т.

«Запасаемся свечками и керосиновыми лампами», — иронизирует Санёк Glorious.

«Правильно, у нас своя дорогая электроэнергия, и ее надо как-то всучить нашему уважаемому населению, а еще у нас есть бешеный долг перед производителями солнечной электроэнергии, т. е. у нас настолько всё ок, что чужое и дешевое нам ни к чему… Ждем очередного подъема благосостояния…» — написал Владимир Р.

«Если после этого снизится цена за киловатт, то почему и нет, но не для нас старания, скорее всего, и этот клоун разговаривал с бидоном (Байденом. — О. П.) по телефону…» — считает Денис К.

«Готовимся к веерным отключениям, в ближайшее время к европейским сетям нас не подключат», — призвал Анатоль К.

«Один умный человек вместил в два слова суть реальности: «слуги Америки», — пишет Ирина К.

«И во сколько обойдется эта принципиальность украинскому потребителю? Как известно, российский газ, который Украина стала покупать у Европы, подорожал в 2−3 раза…» — напомнил Александр Б.

«Лучше не будет. Своя электроэнергия имеет заоблачную цену, люди не смогут оплачивать. Вернуть в собственность государства электростанции», — пишет София В.

«Он уже много чего понаподписывал, если кто-то надеется на улучшения для людей, не стройте иллюзий. Кровью будем отхаркивать его подписи», — добавила Лиля Л.

«Скоро будем ездить на золотых троллейбусах», — шутит Андрей П.

«Кто-то там кричал, что он пойдет на второй срок, его выберут, ну пусть… Перезимуйте сначала со светом минимум по 4 [гривны] и газом по 10 [гривен]. А вообще, конец эпохи бедности? Или ещё нет?» — задается вопросом Оля Т.

Тарифы на газ Torange.biz

«Правильно, все переходим на лучины и дрова, леса много», — пишет Pavel G.

«Теперь цену за э/э можно поднимать до бесконечности!» — добавила Katerina S.

«Стесняюсь спросить… А у энергетиков хоть кто-нибудь проконсультировался о последствиях таких «запретов?!» — спрашивает Людмила Л.

«Тааак, народ, если на Украине что-то подписывают против России, готовимся потуже затягивать пояса, походу, теперь на шее…» — написал Сидор К.

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Напомним, ранее бывший глава службы безопасности Украины, депутат украинского парламента Валентин Наливайченко заявил, что за первые три месяца 2021 года украинская сторона, оплатив импорт электроэнергии, внесла в бюджет Российской Федерации и Белоруссии один миллиард гривен.

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