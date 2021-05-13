Киев, , 16:47 — REGNUM Законодательная норма о праве каждого украинца на бесплатное получение в свое пользование 2 га земли формально существует, но является «фикцией и обманом», заявил министр аграрной политики страны Роман Лещенко.

Свое высказывание чиновник сделал 13 мая в интервью «Радио НВ».

Лещенко не стал оспаривать, что такая норма в законодательстве есть, но заявил, что она нужна исключительно для того, чтобы чиновники получали коррупционную ренту.

«Реализации нормы практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев — это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько», — уточнил министр.

По его словам, за 20 лет на Украине была сформирована очень четкая «коррупционная рента», поскольку для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года на Украине должен заработать рынок земли в соответствии с законом, принятым Радой в марте прошлого года. Сейчас власти Украины принимают последние изменения в законодательство, необходимые для начала продажи земли. В апреле сообщалось, что правительство одобрило законопроекто внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения — он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли. Позже в кабмине опровергли отмену этой нормы.