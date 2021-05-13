Токио, , 16:47 — REGNUM Компания Sony представила две новые расцветки для игровых контроллеров DualSense. Ролик с их демонстрацией был опубликован 13 мая на YouTube-канале PlayStation.

Новые цветовые схемы получили названия «Космический красный» и «Полуночный чёрный». Кроме цвета они ничем не отличаются от стандартного DualSense, который поставляется вместе с консолью PlayStation 5.

Напомним, PlayStation 5 — это игровая консоль нового поколения от компании Sony. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.

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