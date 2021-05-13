Челябинск, 13 мая, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Комсомольский проспект в Челябинске полностью преобразится ко дню города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Therealmaks Комсомольский проспект. Челябинск

По словам чиновников, работы по комплексному благоустройству идут полным ходом. Ведутся дорожный ремонт, демонтаж нестационарных объектов и обустройство пешеходной зоны. Завершить благоустройство планируют к 15 июля, а дорожные работы — к 20 августа.

В мэрии подчёркивают, что концепция проспекта полностью пересмотрена. Также в обе стороны создадут велодорожка и появятся полосы для общественного транспорта.