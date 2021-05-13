Нью-Дели, , 17:27 — REGNUM Правительство штата Пенджаб в Индии решило обратиться за помощью к программе COVAX, которая занимается обеспечением стран с низким уровнем дохода населения вакцинами от COVID-19. Решение было принято в связи с национальным дефицитом препаратов от коронавирусной инфекции, сообщает 13 мая CNN со ссылкой на официальное заявление администрации штата.

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О решении стало известно сегодня, 13 мая.

«Беря во внимание ситуацию с вакцинацией в штате, кабинет сказал, что необходимо найти источник вакцин на глобальном уровне. Поскольку программа COVAX предлагает лучшие цены, штат должен попытаться присоединиться к программе ради закупок на международном рынке», — сообщается в заявлении, опубликованном кабинетом министров.

Пенджаб стал первым штатом в Индии подающим заявку на участие в программе COVAX не смотря на то, что такие штаты, как Махараштра и Карнатака также испытывают острую нехватку доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд ряд стран, в том числе США и Россия, отправили в Индию гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Тем не менее, 6 мая CNN сообщило со ссылкой на представителей местных медицинских центров, что до пострадавших граждан гуманитарная помощь так и не дошла.

«Я не думаю, что кто-нибудь понимает, куда она (гуманитарная помощь) девается, — сообщил Панкадж Ананд, директор Oxam India. — Ни один сайт не занимается сбором подобной информации».

Тот факт, что отправленная другими странами помощь не доходит до населения, заставил задуматься иностранных доноров и поинтересоваться, куда же она пропадает.

После этого лидеры оппозиционных партий также призвали индийское правительство опубликовать больше информации насчет их усилий по помощи населению. Чиновники в ответ сообщили, что пострадавшие от пандемии граждане обязательно будут обеспечены медицинскими препаратами.