Москва, , 16:47 — REGNUM Рост инфляции в развитых странах может носить более затяжной и масштабный характер, чем считают большинство экспертов. Об этом 13 мая заявил экономист Сергей Хестанов на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обращу внимание на фактор, который, возможно, в ближайшее время окажет очень большое и пока трудно предсказуемое влияние. Вчера были опубликованные данные по инфляции в США, которые намного превысили ожидания. Существует большая вероятность, что это приведет к изменению политики ФРС», — сказал экономист.

Это обстоятельство также неизбежно скажется на сырьевых и денежных рынках во всем мире. Пока в большинстве стран полагают, что всплеск инфляции будет краткосрочным, отметил эксперт. Однако нельзя исключать, что ситуация будет развиваться по противоположному сценарию.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал о вреде высокой концентрации денег в Москве