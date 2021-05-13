Краснооктябрьский район, Нижегородская область, , 16:44 — REGNUM Краснооктябрьский районный суд Нижегородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного депутата за использование поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Также по ходатайству обвиняемого суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного против него по статье «Использование заведомо подложного документа».

По имеющейся информации подсудимый политик использовал фальшивый документ об окончании вуза при выдвижении кандидатом в депутаты земского собрания Краснооктябрьского района в июле 2020 года.