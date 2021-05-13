Кемерово, , 16:44 — REGNUM Единое бюро медико-социальной экспертизы создано в Кузбассе. В него вошли несколько служб медико-социальной экспертизы, которые ранее были разрознены. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что благодаря современному оборудованию медицинское освидетельствование и комплексную оценку состояния организма человека теперь можно проводить без помощи медицинских учреждений.

«В бюро установлены современные тренажёры для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также средства передвижения и различные гаджеты, помогающие лучше адаптироваться детям-инвалидам», — говорится в официальной информации.