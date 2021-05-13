Калининград, 13 мая, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» провели учения по нанесению ударов по командным пунктам и иным объектам условного противника, сообщает 13 мая пресс-служба Балтийского флота.

Vitaly V. Kuzmin Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Уничтожение целей крылатыми ракетами было отработано на учениях в Калининградской области.

«Получив координаты, расчёты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет», — сообщает пресс-служба.

В ходе учений расчёты ОТРК «Искандер-М» вышли в назначенный район по грунтовым дорогам и по пересеченной местности. При этом преодолевались естественные препятствия и условно зараженные районы.

В маневрах были задействованы более 20 единиц техники из состава ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота.

Комплексы «Искандер-М» могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, способные нести ядерную боевую часть.

ОТРК «Искандер-М» предназначены для высокоточных ударов по особо важным объектам противника на дальности до 500 км. По неофициальным данным, ракеты комплекса «Искандер-М» имеют существенно большую дальность.