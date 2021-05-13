Париж, , 16:43 — REGNUM Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции 12 мая приняла в первом чтении законопроект «экономическое и профессиональное равенство» между женщинами и мужчинами, вводящий квоты для большего числа женщин на руководящих должностях в крупных компаниях. Об этом 13 мая сообщает Ouest-France.

Данный законопроект требует, чтобы среди «руководителей и членов руководящих органов» компаний с более чем 1000 сотрудников в штате к 2027 году женщины составляли не менее 30%, а в 2030 году — 40%. При несоблюдении данной нормы организации будут вынуждены выплатить штраф, который будет составлять 1% от фонда заработной платы. Также средние и крупные предприятия должны будут ежегодно публиковать данные о количестве женщин и мужчин среди руководящих работников.

Текст законопроекта был рассмотрен и принят в первом чтении. Теперь он передан Сенату.

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