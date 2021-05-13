Бишкек, , 16:41 — REGNUM Министр по продвижению и защите инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов встретился с заместителем гендиректора ПАО «КамАЗ» Василием Цыгановым и региональным представителем российской компании Любовью Тюриной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В недавно созданном министерстве отметили, основной темой встречи стала организация сборки автомобилей на территории Киргизии.

Напомним, что 26 апреля 2021 года в Казани состоялся татарско-киргизский бизнес-форум, на котором киргизская компания «ДТ Техник» и российское ПАО «КамАЗ» договорились об организации совместной сборки грузовиков.

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