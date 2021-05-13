13 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Симферополь, , 16:48 — REGNUM В рамках Всероссийской недели безопасности, которая стартовала 10 мая, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели для священнослужителей Джанкойской епархии вводный инструктаж по пожарной безопасности.

Представители духовенства ознакомились с пожарной техникой и ее оснащением. Священнослужители примерили на себя боевую одежду, отработали навыки подачи пожарного ствола на тушении условленного пожара и технику использования огнетушителей.

Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дорога к знаниям! Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с оборудованием МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с оборудованием МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с оборудованием МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с оборудованием МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с оборудованием МЧС Александр Полегенько © ИА REGNUM Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Примерка боевой одежды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Практика тушения пожара Александр Полегенько © ИА REGNUM