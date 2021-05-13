Симферополь, 13 мая 2021, 16:48 — REGNUM В рамках Всероссийской недели безопасности, которая стартовала 10 мая, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели для священнослужителей Джанкойской епархии вводный инструктаж по пожарной безопасности.

Представители духовенства ознакомились с пожарной техникой и ее оснащением. Священнослужители примерили на себя боевую одежду, отработали навыки подачи пожарного ствола на тушении условленного пожара и технику использования огнетушителей.

Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорога к знаниям!
Дорога к знаниям!
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ознакомление с оборудованием МЧС
Практика тушения пожара
Ознакомление с оборудованием МЧС
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Примерка боевой одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Практика тушения пожара
Александр Полегенько © ИА REGNUM