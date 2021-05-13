Симферополь, 13 мая 2021, 16:48 — REGNUM В рамках Всероссийской недели безопасности, которая стартовала 10 мая, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели для священнослужителей Джанкойской епархии вводный инструктаж по пожарной безопасности.
Представители духовенства ознакомились с пожарной техникой и ее оснащением. Священнослужители примерили на себя боевую одежду, отработали навыки подачи пожарного ствола на тушении условленного пожара и технику использования огнетушителей.