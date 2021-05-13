Пекин, , 16:37 — REGNUM Текст 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021−2025) и долгосрочных целей Китайской Народной Республики до 2035 года опубликован 13 мая Center of Securiti and Emerging Technology.

Отметим, что этот план был принят Всекитайским собранием народных представителей в марте этого года. Он включает ряд краткосрочных экономических, торговых, научно-технических, оборонных, политических, социальных, культурных, экологических и других политических приоритетов Китая.

14-й пятилетний план отличается от прошлых тем, что он включает короткий раздел о «долгосрочных целях» Китая до 2035 года.

Исходный текст на китайском языке доступен в интернете по адресу: http://www.gov.cn/xinwen/2021−03/13/content_5592681.htm.

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