Москва, 13 мая, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Европейские государства создают на Украине тоталитарный режим, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан, подчеркнул парламентарий.

«Не говорю уже о применении «двойных стандартов», ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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