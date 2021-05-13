Махачкала, , 16:35 — REGNUM В Дагестане попал под следствие главный врач Агульской районной больницы. Его уличили в мошенничестве и служебном подлоге при исполнении должностных обязанностей, сообщили 13 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как было установлено следователями, в 2017 году главврач принял на работу «мертвую душу» — женщину, которая на работе не появлялась, а ее заработную плату получал сам руководитель медорганизации. За три года ему удалось таким образом положить себе в карман более 550 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении врача возбуждено уголовное дело, обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Читайте также: СК раскрыл подробности коррупционного дела экс-сотрудника УФСИН Дагестана