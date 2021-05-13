Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM В Екатеринбурге обвинили в убийстве ранее судимого жителя Нижней Салды (Свердловская область) в убийстве, сообщили корреспондентуИА REGNUM в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл в ходе распития спиртного группой мужчин у Южного автовокзала в Екатеринбурге. Между двумя собутыльниками произошёл конфликт. Обвиняемый ударил другого участника конфликта ножом, отчего собеседник скончался на месте.

Позже обвиняемый попытался скрыться и избавиться от улик, но вскоре преступника задержали. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской областиВалерий Горелых, подозреваемым оказался гражданин, ранее судимый за убийство, угрозу убийством и кражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Берёзовском дали 11 лет колонии строгого режима мужчине, обвиняемого в убийстве пенсионера МВД.

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