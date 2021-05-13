Ирбит, Свердловская область, , 16:44 — REGNUM Прокуратура инициировала проверочные мероприятия в Ирбите (Свердловская область), где произошёл пожар из-за разгерметизации подземного бака с газом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Проверка начата по сообщению о хлопке газовой смеси и последующем возгорании. Будут выявлены обстоятельства инцидента и соблюдение соответствующих норм законодательства.

Из-за пожара были эвакуированы жители домов на улице Советской. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, всего из домов эвакуировали 107 человек, из них 15 — дети. Спасатели занялись охлаждением надземной части резервуара с газом.