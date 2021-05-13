Нью-Дели, 13 мая 2021, 16:40 — REGNUM Основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин пожертвовал деньги в помощь Индии в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание vc.ru.
По данным СМИ, Бутерин перевел в фонд India COVID-Crypto Relief криптовалюты Ethereum и Shiba Inu. Общая их стоимость составляет около $1,14 млрд на момент транзакции.
Ранее стоимость Ethereum впервые превысила $4,1 тыс. за единицу. Рыночная капитализация криптовалюты исчисляется в $389 млрд.
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