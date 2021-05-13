Брянск, , 16:44 — REGNUM Новым руководителем территориального управления Росгвардии по Брянской области стал полковник полиции Иван Ванчугов, сообщает 13 мая пресс-служба правительства региона.

Иван Ванчугов родился в 1971 году в селе Шибертуй Республики Бурятия, срочную службу проходил в Северно-Кавказском военном округе, награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. На рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом нового руководителя брянской Росгвардии представил командующий Центральным Оршанско-Хинганским Краснознаменным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Голлоев. Участники встречи также обсудили вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях области.

До назначения в Брянскую область Иван Ванчугов занимал должность заместителя руководителя республиканского управления Росгвардии по Бурятии.