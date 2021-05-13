Киев, , 16:31 — REGNUM Украина хотела бы вернуть порядка 90 человек во время следующего обмена пленными с республиками Донбасса, заявил 13 мая спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович.

Спикер уточнил, что речь идет, прежде всего, о военнослужащих, которые попали в плен во время выполнения боевых задач. По его словам, в целом противник удерживает 250−260 украинских военных.

Вместе с тем, Арестович уточнил, что в настоящий момент перспектив по новому обмену, поскольку якобы курирующая этот процесс Россия привязывает вопрос обмена пленными к политическим уступкам.

ИА REGNUM напоминает, что последний обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса в формате «20 на 18» состоялся более года назад, в апреле 2020 года.