Нальчик, , 16:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 12 мая житель города Баксана упал в оросительный канал «Баксано-Малкинский». На поиски пострадавшего отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, однако спасти мужчину не удалось, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тело 59-летнего жителя Баксана было обнаружено к вечеру того же дня без признаков жизни в русле канала.

«Спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни в русле канала, извлекли и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее произошла трагедия на реке Белой. В реку смыло течением троих мужчин. Тело одного из них обнаружили 12 мая. Поиски двоих мужчин продолжаются уже пятые сутки.