Москва, , 16:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, касающееся вопроса преподавания русского языка в Таджикистане.

Об этом было объявлено 13 мая на совещании с членами правительства.

Минпросвещения должно представить свои предложения по активизации преподавания русского языка в Таджикистане.

Владимир Путин поручил ведомству подготовить дополнительные предложения по поддержке русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку «того, что делается сегодня, явно недостаточно».

«Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз — с президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом. Я, Сергей Сергеевич, вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения», — сказал Путин, обращаясь к Кравцову.

По мнению президента, власти Таджикистана «делают для этого то, что могут делать».

«Но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы, эти наши интересы точно совершенно совпадают. Поэтому нужно поработать здесь поактивнее», — сказал президент России.

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