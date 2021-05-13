Ярославль, 13 мая, 2021, 16:23 — ИА Регнум. На уборку улиц и дорог Ярославля в течение года требуется около 900 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета Ярославля.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Уборкой улично-дорожной сети Ярославля занимается МБУ «Горзеленхозстрой», сегодня на базе предприятия прошла встреча с депутатами муниципалитета. На ней директор «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов озвучил основные проблемы по уборке города. Одна из главных — нехватка людей.

«Не хватает у них «ручников». По муниципальному заданию предприятию выделено 360 миллионов. Это недостаточные средства, дополнительных людей они нанять не могут. Им ещё 150 «ручников» надо. Причём там зарплата 20 тысяч рублей «грязными». У них есть проблема в найме водителей на комбинированные дорожные машины в летний период времени. Я полагаю, что зарплаты там в разы ниже, потому что люди уходят на сезонные работы на сельхозпредприятия, на асфальтировки к каким-то подрядчикам», — рассказала присутствовавшая на встрече депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Еще на заседании муниципалитета Ярославля 12 мая депутат просила предоставить графики уборки города. Теперь она их увидела. И вывод делает неутешительный.

«Скорее всего, мой вывод, при такой ситуации они город не уберут однозначно. В той раздатке, которую они выдали, в том числе и планы на май. Проходка техники по Ленинградскому проспекту в апреле была. И в мае её они уже не закладывают. А проспект уже грязный весь, потому что надо делать несколько проходов. В бюджете денег на это не заложено. При этом они убирают первую категорию улично-дорожной сети сейчас. Главные улицы, а на вторую — третью категорию ресурса нет. Потому что нет денег, но весь песок и грязь колёсами-то растаскивается, потому что улицы примыкают друг к другу», — говорит Евгения Овод.

City-yaroslavl.ru Совещание в «Горзеленхозстрое»

Глава «Горзеленхозстроя» озвучил и тот максимум средств, который необходим для уборки Ярославля в течение всего календарного года. На это требуется около 900 миллионов рублей. Прозвучавшую цифру подтвердили сразу несколько депутатов, которые присутствовали на встрече.