Киев, , 16:21 — REGNUM Народному депутату Верховной рады Украины, лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по делу политика сегодня, 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор подчеркнул, что уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, в частности, государственная измена, относятся к особо тяжким.

Государственное обвинение просит арестовать депутата до 10 июля и определить залог в размере чуть больше 300 млн грн (около $11 млн).

Напомним, что 11 мая Медведчуку и еще одному депутату Верховной рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в совершении государственной измены, а также «покушения на разграбление национальных ресурсов» в Крыму. Сам политик заявил, что считает дело против него исключительно политическим и готов к любому развитию событий, в том числе к аресту.