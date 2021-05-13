Москва, 13 мая, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Если крупнейшие страны начнут активный переход к более «зеленой» и менее завязанной на ископаемые виды топлива экономике, можно ожидать дальнейшего снижения нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил профессор РЭШ Герхард Тевс, комментируя информацию о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз на глобальный спрос на нефть в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Обновление прогноза, очевидно, связано с новыми вводными. Поскольку пандемия COVID-19 в последние месяцы переживает новую волну, спрос на топливо будет сокращаться. На этом фоне ожидание более низкой цены на нефть в ближайшие месяцы выглядит вполне разумным, — сказал Тевс. — Заглядывая в будущее, можно сказать, что актуальный на сегодня долгосрочный прогноз цены на нефть, который будет учитывать положения Парижского соглашения [по климату], составляет около 50 долларов США за баррель. А текущая цена, как известно, намного выше. Если мы будем исходить из того, что в наступающем году крупнейшие страны начнут активный переход к более «зеленой» и менее завязанной на ископаемые виды топлива экономике, мы можем ожидать дальнейшего снижения котировок черного золота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МЭА, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки от уровня 2020 года.