Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 16:28 — ИА Регнум. За время проходившего в Петербурге месячника по благоустройству было высажено более 563 000 цветов, 5100 деревьев и 29 000 кустарников, сообщили 13 мая в Смольном. В месячнике приняли участие не только работники профильных городских и муниципальных предприятия, но и жители. Так, на субботник вышли 180 тысяч горожан.

Петербуржцы на субботнике в апреле 2021 года

«Всё, что было запланировано, город выполнил. Важно, что уборка проводилась комплексно. Работа всех служб и ведомств, отвечающих за чистоту улиц, мостов, парков и дворов, была синхронизирована», — заявил губернатор Александр Беглов.

Работы проводились на территории общей площадью более 300 млн кв. метров. В апреле помыли 6000 фасадов жилых домов и более 1700 фасадов нежилых зданий, вывезли свыше 65 000 кубометров мусора, более 13 000 тонн уличной грязи.

В тройку лучших районов по итогам месячника, по результатам интернет-голосования, вошли Невский, Фрунзенский и Кронштадтский районы.