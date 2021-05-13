Таруса, Калужская область, 13 мая, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Таруса Калужской области заняла первое место в России по плотности населения соловьёв. Об этом 13 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Поющий соловей

Калужское министерство второй год подряд выступает региональным координатором акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». В 2021 году главными днями акции названы 15−16 мая, однако считать соловьёв можно вплоть до 23 мая. В Калуге соловьиными местами считаются Березуевский овраг, Комсомольская роща, Пятницкое кладбище. Встретить их можно везде в городе, где есть островки зелёных насаждений.

«Соловьи начинают петь обычно на Первомай. Плюс-минус пару-тройку дней в зависимости от погоды. Сейчас весна затяжная. Под Калугой в начале месяца соловьи только-только начали петь, но не очень активно и их надо было ходить и искать. А так разгар пения в средней полосе с 7 по 15 мая», — отметил начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий Галчёнков.

Чтобы принять участие в акции, необходимо узнать или самому найти место, где слышно соловьиное пение, определить количество поющих соловьёв, описать место: указать название города, улицы, номер ближайшего дома и корпуса (если это парк, то в какой части парка).