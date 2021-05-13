Москва, , 16:14 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Уважаемые коллеги, я считаю, что у меня имеются все основания обратиться к вам, как имеется основание и право напрямую говорить с Севастопольцами.

С 2014 г. по 2019 г. я представляла город Севастополь в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Основание и право открытого разговора дает мне мой труд, мое участие, наряду с моими товарищами, в подготовке и реализации событий Русской Весны, моя последовательная позиция недопущения разрушения общественного согласия при рассмотрении травмирующих общество вопросов. Выбранная Генсоветом партии модель проведения Предварительного голосования определила мое выдвижение на данном этапе в качестве кандидата для рейтингового голосования от партии «Единая Россия». Президент страны Владимир Владимирович Путин настаивает на открытости и ответственности в вопросе качественного формировании будущего состава Государственной Думы. К сожалению, на уровне регионов, по факту, открытость становится фиктивной, т. к. широкую информационную площадку имеют «определенные» кандидаты, всем остальным предоставлен единственный публичный официальный ресурс — сайт «Предварительное голосование».

Я всегда считала и продолжаю считать, что «партия Власти», имея максимальную степень ответственности, должна быть сильной, а работать на разрушение партии — деструктивно и неправильно. Быть сильной и способной принимать судьбоносные для страны решения партия может только в случае, если её члены определяют свою принадлежность не к «клану избранных во всех отношениях», а к объединению людей, выбирающих для себя путь служения.

Уважаемые коллеги! Я абсолютно убеждена, что «партия Власти» своими действиями должна контролировать норму прямой оценки выборщиками кандидата и его программы — основу электорального процесса РФ.

Для этого необходимо на этапе Предварительного голосования:

1. Исключить любые манипуляции на уровне административного ресурса: по продвижению кандидатов, определяемых таким понятием, как «провластные»; по рекомендации прежде всего представителям бюджетной сферы, которые готовы принять участие в Предварительном голосовании, поддерживать определенного кандидата; по любой возможной «накрутке» голосов избирателей.

2. Предложить формы, которые позволят кандидатам — участникам Предварительного голосования напрямую обратиться к гражданам — потенциальным выборщикам, тем самым в равной мере будет реализовано право всех заявленных кандидатов. На этапе подготовки к выборам в ГД, учитывая ковидные ограничения и ковидную настороженность, приводящую к ограничениям по контактному сбору подписей граждан при выдвижении для участия в выборах, соответственно, к ограничению Конституционных прав граждан избирать и быть избранным:

Внести в ближайшее время и обеспечить прохождение законопроекта, вносящего изменение в закон о Выборах: использовать систему электронного голосования с верификацией подписи лица (посредством сайта госуслуг), отдающего свой голос в поддержку лица, участника избирательного процесса (подобная система может быть реализована на принципах, заложенных в систему, обеспечивающую возможность электронного голосования в системе Предварительного голосования ВПП «Единая Россия»), в части закрепления права гражданина России, выдвигающего свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца (или представителя политической силы, не входящей в пул парламентских партий, а также для партийного объединения), по сбору подписей в поддержку выдвижения в качестве кандидата (участника избирательного процесса).

Член СФ ФС РФ 2014−2019 гг. О.Л. Тимофеева