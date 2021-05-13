Москва, , 16:14 — REGNUM Отбор кандидатов для съёмок художественного фильма «Вызов», который снимут на МКС, завершён госкомиссией, сообщает 13 мая Роскосмос.

«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сцены на МКС будут сниматься уже в этом году: экипаж с актёрами отправится на космическую станцию с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19» 5 октября.

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