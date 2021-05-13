Вашингтон, , 17:25 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 35 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 35 878 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,81 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 848 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 583 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в США упал суточный прирост больных COVID-19. В стране начали выявлять не более 38 тыс. пациентов с COVID-19 в день. Это самый низкий показатель с начала сентября. И хотя цифры по прежнему вызывают беспокойство, они опустились на 85% с начала января, когда в США ежедневно фиксировали порядка 250 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.