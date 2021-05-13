Москва, 14 мая, 2021, 02:58 — ИА Регнум. В связи с ограничениями из-за коронавируса массовые акции запрещены. Поэтому празднование дня Победы в Москве прошло без традиционной праздничной программы. Концерты не проводились. Также «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. И тем не менее, праздник состоялся. Как он прошел, рассказали Наталья Стрельцова и Ярослав Чингаев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Красная площадь. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве

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Парад прошел в полном составе: пешеходные войска, военная техника и авиация.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проход военной техники по Баррикадной улице. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве

Люди с флажками и фотокамерами вышли на Новый Арбат, Садовое кольцо, Красную Пресню.

Смотрите фоторепортаж Натальи Стрельцовой и Ярослава Чингаева «День Победы 9 Мая в Москве».