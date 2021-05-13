Архангельск, , 16:10 — REGNUM В Архангельской области полный вакцинальный комплекс от COVID-19 прошли более 68 тысяч человек. План по вакцинации в регионе выполнен на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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По данным ведомства, более половины привитых — граждане старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вакцинацию от COVID-19 планируют завершить в октябре 2021 года.