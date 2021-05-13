Москва, 13 мая 2021, 16:09 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 7 мая составил $590,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
На 1 мая международные резервы страны составляли $590,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $100 млн.
Согласно данным ЦБ, на начало мая в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.