Бишкек, , 16:03 — REGNUM Бишкекская территориальная избирательная комиссия признала недействительными и отменила итоги голосования на выборах депутатов городского парламента столицы Киргизии. Такое решение принято по итогам заседания членов столичной ТИК.

По словам главы городской избирательной комиссии Кайрата Маматова все 25 партий, принимавших участие в выборах в качестве кандидатов допустили массовые нарушения как в период агитации, так и в день голосования.

Руководство столичной ТИК обратилось к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой назначить в Бишкеке повторные выборы депутатов городского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии прошли выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. На 45 мандатов в столичный парламент претендовали кандидаты от 25 партий.

Преодолеть семипроцентный избирательный барьер и пройти в городской парламент смогли только шесть политических блоков: «Эмгек», «Ак-Бата», «Народно-демократическая партия Кыргызстана», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш народ».

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