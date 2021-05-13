Нальчик, , 16:03 — REGNUM Горнолыжные курорты Северо-Кавказского федерального округа в период майских праздников 2021 года продемонстрировали существенный рост турпотока по сравнению с прошлыми годами. Лидером из них по числу побывавших гостей признан курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, сообщили 13 мая в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа».

Его канатными дорогами в майские каникулы воспользовались почти 18 тыс. гостей, что вдвое превышает число туристов в этот же период в 2019 году. Горнолыжный сезон катания на «Эльбрусе» продолжается и сейчас, чему способствовала снежная погода. Туристы смогли покататься на лыжах и сноубордах на всех трассах курорта, несмотря наступление весны.

«В ближайшие три года планируем усовершенствовать инфраструктуру горы, превратить «Эльбрус» в круглогодичный курорт международного уровня», — заявил директор компании КСК Хасан Тимижев.